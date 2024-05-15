Aydın'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde baba ile kızı evlerinde ölü bulundu. Baba ile kızının evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen baba ile kızı hayatını kaybetti.
Madran Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Hüseyin Bulum (90) ile kızı Dudu Çürükkaya'nın (58) aynı odada hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bulum ve Çürükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen baba ile kızının cenazeleri otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.