Aydın'da balkonun tentesinden düşen kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.12.2025 21:09
  • Giriş: 13.12.2025 21:09
  • Güncelleme: 13.12.2025 21:10
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlemek için çıktığı balkon tentesinin kırılması sonucu düşen kişi yaralandı.

Zafer Mahallesi 108. Sokak'taki müstakil evde ikamet eden S.U. (53), temizlemek için çıktığı balkon tentesinin kırılması sonucu 3 metreden bahçedeki zemine düştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının kilitli olması nedeniyle bölgeye çağrılan itfaiye ekibi, kilidi kırarak içeriye girdi.

Olayda yaralanan S.U, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

