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Aydın'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 23.04.2025 11:06
  • Giriş: 23.04.2025 11:06
  • Güncelleme: 23.04.2025 11:07
Kaynak: AA
Aydın'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Bayram Güngör'ün (21) kullandığı motosiklet, İncirliova-Germencik kara yolu İstiklal Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan P.C.S (21) ise yaralanarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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