Aydın'da bariyerlere çarpan otomobildeki karı koca öldü

Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Kemal Çobanoğlu'nun (60) kullandığı 09 AIH 858 plakalı otomobil, Aydın-Denizli otoyolu Çulhan mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile araçtaki eşi Sevim Çobanoğlu'nun (59) hayatını kaybettiği belirledi.

Çiftin cenazesi, Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

