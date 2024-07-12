Aydın'da beton bloktan düşen işçi öldü
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yüksek bir beton bloktan düşen 45 yaşındaki Gökhan Önalan isimli işçi öldü.
Kaynak: AA
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beton bloktan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar bölümünde yüksek bir beton blok üzerinde çalışan Gökhan Önalan (45), henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede Önalan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.