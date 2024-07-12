Aydın'da beton bloktan düşen işçi öldü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yüksek bir beton bloktan düşen 45 yaşındaki Gökhan Önalan isimli işçi öldü.

Çalışma Yaşamı 12.07.2024 14:54 Giriş: 12.07.2024 14:54

Güncelleme: 12.07.2024 14:57 Kaynak: AA

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