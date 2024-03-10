Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde göğsünden bıçakla yaralanan 19 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.
Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta Seyhan Can (19) ile oto boyacılığı yapan M.E. ve babası S.E. arasında alacak meselesi kaynaklı tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve karşılıklı bıçak kullanılan olayda 3 kişi yaralandı.
Göğsünden yaralanan Seyhan Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan M.E. ve S.E. ise hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.