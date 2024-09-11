Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi karakola sığındı
Kaynak: AA
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı karakoldaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.H. ile A.T. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.H. bıçakla A.T'yi yaraladı.
Kavga alanından uzaklaşan A.T. yaralı şekilde İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaştı.
Polis ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahalenin ardından A.T, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri M.H'yi gözaltına aldı.