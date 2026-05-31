Aydın'da bir çocuk kazara kendini vurdu iddiası: Amca gözaltında
Aydın'ın Didim ilçesinde amcasına ait olduğu belirtilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurduğu öne sürülen 7 yaşındaki S.P. isimli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun amcası V.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Didim'in Akbük Mahallesi'nde S.P (7), amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan ailesi, yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.
S.P burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, çocuğun amcası V.P'yi gözaltına aldı.