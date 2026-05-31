Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'da bir çocuk kazara kendini vurdu iddiası: Amca gözaltında

Aydın'ın Didim ilçesinde amcasına ait olduğu belirtilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurduğu öne sürülen 7 yaşındaki S.P. isimli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun amcası V.P. gözaltına alındı.

Güncel
  • 31.05.2026 10:51
  • Giriş: 31.05.2026 10:51
  • Güncelleme: 31.05.2026 10:55
Kaynak: AA
Aydın'da bir çocuk kazara kendini vurdu iddiası: Amca gözaltında
Fotoğraf: AA / Arşiv
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Aydın'da tabancayla kazara kendisini vurduğu iddia edilen çocuk öldü.

Didim'in Akbük Mahallesi'nde S.P (7), amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan ailesi, yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.

S.P burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, çocuğun amcası V.P'yi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol