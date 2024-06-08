Aydın'da bir erkek evli olduğu kadını döverek öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde evli olduğu M.T. tarafından darbedilen Nursel Türkmen yaşamını yitirdi.

Aydın'da Nursel Türkmen evli olduğu M.T. isimli erkek tarafından dövülerek öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.T. (59) ile Nursel Türkmen (50) arasında birlikte yaşadıkları evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. isimli erkek Nursel Türkmen’i darbetti.

Sesleri duyan komşuları ihbarı üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Türkmen'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, Nursel Türkmen'i öldürdükten sonra kaçan M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA DARBE ALMIŞ

Nursel Türkmen'in yapılan ilk incelemeye göre, boyun ve yüz bölgesine çok sayıda darbe aldığı belirtildi. Nursel Türkmen ile M.T.'nin 15 yıl önce evlendiği, bu evlilikten 14 yaşlarında bir kızlarının olduğu öğrenildi.