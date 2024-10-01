Aydın'da bir kadın, boşandığı erkek tarafından katledildi!
Aydın’ın Didim ilçesinde Sibel Aygan isimli kadın, boşandığı M.Y. tarafından evinin önünde tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Aygan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı erkek tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Y. (43) Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde boşandığı Sibel Aygan'a (33) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aygan, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden uzaklaşan M.Y, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.