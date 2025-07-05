Aydın'da bir kadın öldürüldü!
Aydın'ın Köşk ilçesinde eğlence işletmesinde Özbekistan asıllı M.A. isimli kadın, silahla başından vurularak öldürüldü. M.A'nın ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yavuzköy Mahallesi'ndeki eğlence işletmesinde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kadının Özbekistan asıllı M.A. (35) olduğunu ve silahla vurularak kafasından ağır şekilde yaralandığını belirledi.
Ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.