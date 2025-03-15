Aydın'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meltem Menteşeli'nin (33) 11 Mart'ta silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan M.D, eşi G.D. ve Menteşeli'nin arkadaşı F.Ö'nün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi. Cinayeti işlediği öne sürülen M.D. ise tutuklandı.

M.D'nin ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtildi.

- Olay

Hisar Mahallesi'nde 11 Mart'ta silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmiş, ekipler 45 AKK 504 plakalı otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde bulmuştu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Meltem Menteşeli olduğu tespit edilmişti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili Menteşeli'nin eşi R.M. ile T.A, B.G. ve F.Ö'yü gözaltına almış, firari M.D'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

T.A. ve B.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, R.M. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Ekipler daha sonra düzenledikleri operasyonda M.D. ve eşi G.D'yi gözaltına almıştı.