Aydın'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
Yaralı halde kaçan 17 yaşındaki sürücü, olay yerine döndükten sonra hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Yeşil Mahalle'de, B.İ. (20) yönetimindeki 09 ALM 279 ve E.G. (17) idaresindeki 09 AHJ 080 plakalı motosikletler çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki sürücü E.G, olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Diğer sürücü B.İ. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin ulaştığı E.G, yeniden olay yerine geldikten sonra hastaneye götürüldü.