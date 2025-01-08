Aydın'da çatıdan düşen elektrik ustası yaşamını yitirdi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 katlı binanın çatısından zemine düşen elektrik ustası hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Çapahasan Mahallesi 889 Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısına çıkan elektrik ustası Recep Özünlü (32), çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Özünlü, kurtarılamadı.
Özünlü'nün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.