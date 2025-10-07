Aydın'da CHP'li 2 belediyeye "çevreyi kirletme" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın’da belediyeye ait araçlarla evsel atıkları boş araziye döktüğü iddia edilen CHP'li Çine Belediyesi ile Koçarlı Belediyesi’ne para cezası verdi.

Aydın’ın Çine İlçesinde yapılan denetimde evsel nitelikli atıkların Çine Belediye Başkanlığı’na ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu Mahallesi’ndeki boş alana dökülüp depolandığı öne sürüldü.

Koçarlı ilçesinde ise evsel atıkların ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğü iddia edildi.

Atıkları mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği belirtilen Çine ve Koçarlı belediyelerine 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi gereğince ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.