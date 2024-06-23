Aydın'da çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, ormanda çıkan yangında 22 dönüm alan zarar gördü. Yaklaşık 5 saat süren yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bozdoğan ilçesinin kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın bölgesine 3 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter havadan müdahale ederken, yerden de 7 arazöz 3 su tankeri ve çok sayıda orman yangın söndürme ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 22 dönüm ormanın hasar olduğu öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.