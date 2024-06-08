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Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü: 26 hektar alan zarar gördü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün gece çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü. Yangında, 26 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Güncel
  • 08.06.2024 10:58
  • Giriş: 08.06.2024 10:58
  • Güncelleme: 08.06.2024 11:10
Kaynak: DHA
Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü: 26 hektar alan zarar gördü
Fotoğraf: DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesi kırsal Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye toplam 271 personel ile 22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi ve 3 DSİ dozeri sevk edildi.

Günün ağarmasıyla bölgeye sevk edilen 2 helikopter de yangına havadan müdahale etti. Alevler 6 saatte söndürülürken, toplam 26 hektar alan zarar gördü.

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