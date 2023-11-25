Aydın'da çöplükte bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 Ocak 2023'te iş makinesi operatörünün çöplükte bulduğu insan kemiklerinin DNA sonucu tamamlandı. DNA sonucuna göre cansız bedenin 22 Aralık 2020'de ot toplamak için evden çıkan ve kayıp ihbarı yapılan 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Güncel 25.11.2023 12:27 Giriş: 25.11.2023 12:27

Güncelleme: 25.11.2023 12:35 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: DHA

Aydın'ın bir çöplükte bulunan kemiklerin DNA incelemesi sonucu 3 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Germencik ilçesinde 2 Ocak 2023'te Alangüllü Mahallesi yakınlarında çöplerin depolandığı bölgede temizlik çalışması yapan iş makinesi operatörü, insan kemiklerini fark etti. Kemikler jandarma ekipleri tarafından DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kemiklerin, 22 Aralık 2020'de kayıp ihbarı yapılan ve bölgedeki arama çalışmalarından sonuç alınamayan Hakkı Gençoğlu'na ait olabileceği değerlendirilerek annesinden doku örneği alındı. İnceleme sonucu Gençoğlu'na ait olduğu belirlenen kemikler, aileye teslim edildi. Gençoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. OT TOPLAMAK İÇİİN EVDEN ÇIKMIŞ Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi. Alangüllü Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası mevkiine 22 Aralık 2020'de ot toplamak için giden 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'nun eve dönmemesi üzerine arama çalışması yapılmış, dronun da kullanıldığı çalışmada kayıp kişinin izine rastlanamamıştı.