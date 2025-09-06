Giriş / Abone Ol
Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 11:20
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Hakan Kudüsoğlu'nun (47) kullandığı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kudüsoğlu'nun cenazesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

