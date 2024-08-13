Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 13.08.2024 13:28
  • Giriş: 13.08.2024 13:28
  • Güncelleme: 13.08.2024 13:28
Kaynak: AA
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.G'nin kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan H.G. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol