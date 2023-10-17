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Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 15:20
  • Giriş: 17.10.2023 15:20
  • Güncelleme: 17.10.2023 15:20
Kaynak: AA
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Refik Çıkmaz'ın (25) kullandığı 09 DU 418 plakalı otomobil, Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Zeliha Avcı'nın (53) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Şefika Çıkmaz (51), çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şefika Çıkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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