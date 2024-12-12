Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde duvara çarptıktan sonra devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 23:39
  • Giriş: 12.12.2024 23:39
  • Güncelleme: 12.12.2024 23:39
Kaynak: AA
Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Alınan bilgiye göre, tarlasından evine dönen Hüdaverdi Öz (66) idaresindeki traktör, Gündoğan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp devrildi. Kazada sürücü Öz, traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerince traktörün altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öz'ün cenazesi Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol