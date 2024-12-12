Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aydın'ın Köşk ilçesinde duvara çarptıktan sonra devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, tarlasından evine dönen Hüdaverdi Öz (66) idaresindeki traktör, Gündoğan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp devrildi. Kazada sürücü Öz, traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerince traktörün altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Öz'ün cenazesi Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.