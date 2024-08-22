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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 15:56
  • Giriş: 22.08.2024 15:56
  • Güncelleme: 22.08.2024 15:56
Kaynak: AA
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Oğuz Kamacı (35) idaresindeki plakasız traktör, Karacahayıt Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kamacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan Kamacı'nın kazadan hemen önce eşini arayarak rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

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