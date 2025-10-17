Aydın'da evde çıkan yangınında 1 kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler dumandan etkilenen Hasan Tabak'ın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tabak'ın cenazesi işlemlerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.