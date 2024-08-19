Aydın'da evinde elektrik akımına kapılan kadın öldü
Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evindeki çamaşır makinesinde meydana gelen arıza sonucu elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Hacıfeyzullah Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulunan çamaşır makinesine çamaşır atan Nurten Balgünsün (47) akıma kapıldı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çamaşır makinesindeki kaçaktan kaynaklanan elektrik akımına kapıldığı düşünülen Balgünsün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.