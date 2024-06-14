Aydın'da evli olduğu kadını döverek öldüren erkek yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 Haziran'da Nursel Türkmen isimli kadın, evli olduğu Mestan Türkmen isimli erkek tarafından darbedilerek öldürüldü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Mestan Türkmen 6 gün sonra yakalandı.

Aydın'da evde çıkan tartışmada eşi Nursel Türkmen'i darbederek öldürdükten sonra kaçan Mestan Türkmen (52), cinayetten 6 gün sonra yakalandı.

Olay, 7 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Mestan Türkmen ile eşi Nursel Türkmen evde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Türkmen, eşi Nursel Türkmen'e şiddet uyguladı.

Türkmen, aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çiftin evinden gelen sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin girdiği evde Nursel Türkmen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, Mestan Türkmen'i yakalamak için çalışma başlattı.

BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA DARBE ALMIŞ

İlk incelemeye göre, Nursel Türkmen'in boyun ve yüz bölgesine çok sayıda darbe aldığı belirtildi. Yukarıkayacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Mestan Türkmen'in, eşinin isteği üzerine yaklaşık 4 ay önce Cuma Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi.

Cinayetten sonra Yukarıkayacık Mahallesi kırsalına kaçtığı belirlenen Mestan Türkmen'i yakalamak için güvenlik önlemleri alındı. Metan Türkmen, dün, Akkoz Yaylası'nda yakalanarak adliyeye sevk edildi.