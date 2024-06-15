Aydın'da facianın eşiğine gelindi: Sıkıştırılmış doğalgaz tüpü dolu TIR devrildi
Aydın-İzmir Otoyolunda sıkıştırılmış doğalgaz tüplerinin bulunduğu TIR'ın devrilmesi sonucu Aydın-Germencik arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Aydın-İzmir Otoyolunda sıkıştırılmış doğalgaz tüplerinin bulunduğu TIR'ın devrilmesi sonucu Aydın-Germencik arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Tezcan'ın kullandığı 34 BIT 732 plakalı TIR, Aydın gişelerini geçtikten sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan TIR şoförü Tezcan, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Araçta bulunan sıkıştırılmış doğalgaz tüplerinin gaz kaçırma ihtimaline karşın Aydın-Germencik istikameti gidiş-geliş trafiğine kapatıldı.
Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.