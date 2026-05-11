Aydın'da feci kaza: Çapa makinesine kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi’nde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çalışan A.İ., çapa makinesini çalışır vaziyette bırakarak kısa süreliğine yanından ayrıldı.

Bu sırada makinenin yanına gelen 9 yaşındaki yeğeni Hakan Candan, iddiaya göre makineyi vitese taktı. Hareket eden makineye ayağını kaptıran küçük çocuk ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Candan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Hakan Candan’ın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, ifadesini almak üzere dayı A.İ.’yi karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.