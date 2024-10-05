Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:55
  • Giriş: 05.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 06.10.2024 01:23
Kaynak: AA
Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

T.E'nin kullandığı 09 ANP 033 plakalı hafif ticari araç, Ömerbeyli mevkisinde Halil İbrahim Taşdemir'in kullandığı 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Asuman Esen hayatını kaybetti.

BirGün'e Abone Ol