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Aydın'da hastaların telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 16:45
  • Giriş: 04.12.2024 16:45
  • Güncelleme: 04.12.2024 16:45
Kaynak: AA
Aydın'da hastaların telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Aydın'da hastanede yatarak tedavi gören 2 hastanın telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesinde 2 hasta, hastane yetkililerine telefonlarının çalındığını bildirdi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, Y.Z'yi telefonları satmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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