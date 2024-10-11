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Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 11.10.2024 23:23
  • Giriş: 11.10.2024 23:23
  • Güncelleme: 11.10.2024 23:23
Kaynak: AA
Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim Cumartesi günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir evden ziynet eşyası hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Şüpheli M.B. ve G.B. operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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