Aydın'da husumetli aileler birbirine girdi: 7 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Karakol önüne toplanan kalabalık grubu, polis havaya ateş açarak dağıtmaya çalışırken jandarma da olay yerine gelerek polis ekiplerine destek oldu.

Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde husumetli olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çok sayıda aile üyesinin dahil olduğu kavgada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalığı dağıtırken, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.

O esnada olayı öğrenen ailelerin üyeleri, karakol önünde toplandı. Karakola girmek isteyen kalabalık grubu, polis ekipleri havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Kalabalığın artması ve karakolun camlarının kırılması sebebiyle jandarma ekiplerinden destek istendi. Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Öte yandan olay da yaralanan ve Buharkent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıslar, ilk müdahalelerinin ardından Nazilli’ye sevk edildi. Hastane önünde de toplanan aile üyeleri, yaralıların hastaneden çıkmasına müsaade etmedi. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtarak geniş güvenlik önlemi eşliğinde yaralıların Nazilli’ye sevk edilmesini sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, kalabalığın dağıtılması ve olayın sakinleştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.



