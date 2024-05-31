Aydın'da iki minibüs çarpıştı: 17 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Çine'den Aydın'a giden Ahmet Öz idaresindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsü, Hallaçlar Mahallesi Karatepe mevkisinde aynı istikamete seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 AAJ 819 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, Çine ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.