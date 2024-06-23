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Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 23.06.2024 10:35
  • Giriş: 23.06.2024 10:35
  • Güncelleme: 23.06.2024 10:39
Kaynak: AA
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı
Fotoğraf: AA

Aydın Germencik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ş. (28) yönetimindeki 09 BH 181 plakalı otomobil sanayi sitesi kavşağında Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Erkan B'nin kullandığı araçtaki Sakine B. (49), Güneş B. (3), Melisa B. (26), Aysel B. (37), Ekrem B. (52), Hiranur B. (9) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan alkol testinde sürücü İsmail Ş'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

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