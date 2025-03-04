Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Fevzi Akalın (79) idaresindeki 09 JA 515 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağı'nda, A.Ö. yönetimindeki 35 BDD 841 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Akalın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.