Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Hasan Usta idaresindeki 35 AE 5978 plakalı otomobil, Uslu Sitesi Kavşağı'nda U.K. idaresindeki 20 ALC 544 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıktı.
Kazada Usta ve aracındaki 4 yolcu ile diğer otomobildeki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.
Yaralılar Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Usta hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.