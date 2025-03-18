Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaza anı KGYS kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 09 Y 3415 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı otoyol kavşağında G.B. yönetimindeki 35 FK 775 plakalı taksiyle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.