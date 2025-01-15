Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2025 12:48
  • Giriş: 15.01.2025 12:48
  • Güncelleme: 15.01.2025 12:48
Kaynak: AA
Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Eski MHP Ağrı Milletvekili Nidai Seven idaresindeki 06 PM 289 plakalı otomobil ile Ramazan Ubay yönetimindeki 09 J 0195 plakalı otomobil, Söke-Bodrum kara yolu Tayem Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada Seven ve yanındaki 3 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol