Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Eski MHP Ağrı Milletvekili Nidai Seven idaresindeki 06 PM 289 plakalı otomobil ile Ramazan Ubay yönetimindeki 09 J 0195 plakalı otomobil, Söke-Bodrum kara yolu Tayem Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada Seven ve yanındaki 3 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.