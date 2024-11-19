Aydın'da inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde, ahırda ineklerini sağmak için sağım makinesini kullanmak isterken elektrik akımına kapılan Fatma Koşçak isimli kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Aydın'da ahırda sağım makinesini kullanmak isterken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Söke'nin Karaatlı Mahallesi'nde Fatma Koşçak (55), evlerinin yanındaki ahırda ineklerini sağmak için sağım makinesini çalıştırmak istedi.
Makineyi çalıştırdığı sırada akıma kapılan Koşçak yere yığıldı. Kadının durumunu fark eden eşi Hakkı Koşçak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Koşçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.