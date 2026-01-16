Aydın'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı

Aydın'da bir işçi servisinin devrilmesi ile 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olay sabah saatlerinde Sultanhisar ilçesinde meydana geldi.

S.Y isimli sürücünün kullandığı 09 P 1762 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi ile 16 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yetkililere yapılan ihbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada servis şoförünün 15 işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan sürücü ve 15 fabrika işçisi ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü.