Aydın'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Aydın’da IŞİD’le bağlantılı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • 10.09.2025 11:50
  • Giriş: 10.09.2025 11:50
  • Güncelleme: 10.09.2025 11:51
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Aydın'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezi ve Nazilli ilçesinde, sabah saatlerinde terör operasyonu yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

