Aydın'da işten çıkarılan belediye çalışanından suç duyurusu: "AKP'ye üye olmaya zorlandım"

Mahir KANAAT

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesi kamuoyunda siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Bu gelişmenin ardından belediye çalışanlarının AKP’ye üye olmaya zorlandığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaları somutlaştıran isimlerden biri olan belediye çalışanı İlayda Korkulu, AKP üyeliğini reddettiği gerekçesiyle baskı ve mobbinge maruz kaldığını, sürecin sonunda ise iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Korkulu, 14 yaşından bu yana CHP’nin çeşitli kademelerinde görev aldığını belirtti. Yaşadıklarının yalnızca kişisel bir mağduriyet olmadığını ifade eden Korkulu, “Bugün burada sadece kendi hakkım için değil, emeği ve ekmeğiyle oynanan tüm emekçiler adına konuşuyorum” dedi.

“BOYUN EĞMEDİM”

Korkulu, 28 Kasım tarihinde AKP üyeliğine zorlandığını, bu talebi reddetmesinin ardından yaklaşık bir ay boyunca sistematik baskı ve mobbinge maruz kaldığını söyledi. Gelinen noktada iş akdinin feshedildiğini belirten Korkulu, siyasi görüşü nedeniyle cezalandırıldığını dile getirdi. Korkulu, “İşimden, ekmeğimden oldum. Ancak hiçbir baskıya boyun eğmedim. Bu miras, biat edenlerin değil, hakkını arayanların mirasıdır” ifadelerini kullandı.

Korkulu’nun avukatı Mustafa Dinç ise, “Gelinen noktada müvekkilimizin iş akdi haksız ve hukuksuz şekilde feshedilmiştir. Müvekkilimizin AKP üyeliğine zorlandığına ve baskı altında kaldığına dair kuvvetli delillerimiz bulunmaktadır. Hiçbir emekçi zorla, baskıyla veya tehditle bir siyasi partiye üye olmaya zorlanamaz. Biz her zaman emekçinin ve işçinin yanındayız” dedi.

İŞE İADE DAVASI AÇILACAK

Dinç, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, kişiyi bir siyasi partiye üye olmaya zorlamak ve görevi kötüye kullanma suçlarından sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca en kısa sürede işe iade davası açılacağını bildirdi.