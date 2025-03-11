Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Moralı Mahallesi Koparan mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İzinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında jeneratör, karot delme aleti, 200 metre kablo, yılan kamera, su hortumu, traktör ve su tankeri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.