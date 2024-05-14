Aydın'da kadın cinayeti: Evine giderken uğradığı silahlı saldırıda katledildi
Aydın'da Aylin Pekin isimli kadın evine giderken, M.Y. isimli kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda katledildi.
Kaynak: AA
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.