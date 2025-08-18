Aydın'da kadın cinayeti: Polis memuru, boşanma aşamasında olduğu kadını katletti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla öldüren polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasında olduğu Burcu D.'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti.

Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Burcu D., aynı sokaktaki başka bir iş yerine sığındı.

İş yerine giden H.D. tabancayla Burcu D.'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı.