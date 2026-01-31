Aydın'da kamyon şarampole devrildi: 1 can kaybı
Aydın'da şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
36 yaşındaki Devrim Sönmez'in kullandığı kamyon, Yeniköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 37 yaşındaki Barış Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve 35 yaşındaki Vedat Sönmez, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.