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Aydın'da kamyonetin, belediye kamyonetine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 19:45
  • Giriş: 12.04.2025 19:45
  • Güncelleme: 12.04.2025 19:45
Kaynak: AA
Aydın'da kamyonetin, belediye kamyonetine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, kamyonetin, alt geçitte yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesine ait kamyonete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

R.O'nun kullandığı 09 DH 002 plakalı kamyonet, Denizli Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Kavşağı'nda alt geçitte çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesine ait 09 ADU 977 plakalı kamyonete çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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