Aydın'da kayıp çiftçi ölü bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde eve dönmeyen ve kayıp ihbarıyla aranmasına başlanan çiftçi Mustafa Acar (61) bir arazide ölü bulundu. Yapılan kontrollerde Acar'ın beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Arpadere Mahallesinde yaşandı. Çiftçi Mustafa Acar'a ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgede yaptığı aramada Mustafa Acar, Cılımbız mevkisinde ölü bulundu. Sağlık ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı kontrollerde Acar'ın kendi beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü belirlendi.

Vücudunda boynuz yaraları bulunan Acar'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.