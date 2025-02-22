Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda yangın
Aydın'ın Söke ilçesinde OSB'de bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda bugün saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA-DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı.