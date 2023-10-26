Aydın'da KYK yurdunda asansör düştü: Hayatını kaybeden öğrencinin kimliği belli oldu

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş olduğu tespit edildi. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansör düştü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düşmesi sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş olduğu belirlendi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat açıklamada, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak hayatını kaybettiğini söyledi.



Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik" diye konuştu.



Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO



Öte yandan yurdun önünde toplanan öğrenciler, "Katil KYK" sloganlarıyla yaşananlara tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında 'Yönetim istifa' sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

KATİL KYK! HERKES SÖYLESİN KATİLSİNİZ!



Aydın Işıklı KYK Yurdu’nda içinde 16 kişinin olduğu bilgisi verilen ve uzun zamandır bozuk olmasına rağmen tamir edilmeyen asansör düştü. En az 5 ölü olduğu söyleniyor! Öğrenciler katil KYK sloganı ile yurt önünde! #KatilKYK pic.twitter.com/FGoWmDGVqM — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 25, 2023

ÜZERİNDE 'SADECE ÖLÜLER GÖRÜR' YAZILI ASANSÖR FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, Zeren Ertaş’ın geçen 9 Temmuz tarihinde bir sosyal medya hesabında asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Ertaş’ın, yayımladığı asansör fotoğrafının üzerindeki 'Sadece ölüler görür' ifadesi dikkati çekti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir öğrencinin yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.

Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."